بدء انتخابات نقابة الأطباء بالغربية تحت إشراف قضائى وتعزيزات أمنية

بدأت انتخابات نقابة الأطباء بالغربية في تمام الساعة التاسعة و20 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، بمقر نقابة أطباء الغربية فى شارع صدقي بمدينة طنطا، تحت إشراق قضائى كامل، وتعزيزات أمنية من قبل مديرية أمن الغربية.

وكان الأطباء قد تواجدوا منذ التاسعة صباحا ،وبدأت إجراءات محضر بدء الانتخابات بحضور المرشحين، وعدد من اعضاء الجمعية العمومية وتقسيم اللجان، وتم تحديد 13 لجنة رئيسية، وأخرى فرعية للطوارئ وبدأت بالفعل عمليات التصويت داخل نقابة الغربية.

يذكر أن هناك 3 أطباء يتنافسون ، علي مقعد النقيب أبرزهم الدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية الحالي عن قائمة تيار الاستقلال ، وينافسه الدكتور ماهر راشد ، والدكتور سلامه الهواري.

ويتنافس على مقعدي فوق السن، قائمة الاستقلال، وتضم الدكتور، جرجس رزق الله ماجستير جراحة، وإدارة مستشفيات مكافحة العدوى، والدكتور محمد غازى استشارى الجراحة العامة بمستشفى المنشاوي العام، ويدخل فى الصراع الدكتور، محمد رزق وترشح الدكتور سلامة الهوارى والدكتور ماهر راشد على مقعدى فوق السن أيضا بالإضافة لترشحهم على مقعد النقيب.

وعلى مقعدى تحت السن تقدمت قائمة الاستقلال، بالدكتور رامى الحصرى أخصائى جراحة بمستشفى كفر الزيات العام، والدكتور محمد حامد الأكشر الطبيب برمد طنطا، كما ترشح الدكتور خالد سليم.

وعلى مقعد وسط الدلتا رشحت قائمة الاستقلال، الدكتورة هبة شرف الدين، وينافسها الدكتور إيهاب على.

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