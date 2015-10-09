بالصور.. إقبال كثيف للأطباء فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة بأسيوط

شهدت انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء إقبالا كثيفا فى الساعات الأولى من عملية التصويت بمقر انتخابات النقابة الفرعية بمحافظة أسيوط والمقام بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.

وقال الدكتور رشدى الخياط نقيب الأطباء السابق إن من لهم حق التصويت بمحافظة أسيوط 8 آلاف عضو بالجمعية العمومية ممن قاموا بتسديد اشتراكات النقابة.

ويخوض الانتخابات عن قائمة التغيير الدكتور محمد جمال الدين على مقعد النقيب الفرعى والدكتور مقار لوقا والدكتور محمد جمال أحمد فوق السن والدكتور إبراهيم أبو العيون والدكتور محمد زكريا أبو رحمة فوق السن.

ويخوض الانتخابات عن قائمة الاستقلال بأسيوط الدكتور رشدى الخياط أستاذ جراحة المخ والأعصاب على مقعد النقيب الفرعى والدكتور هشام مصطفى إمام أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية والدكتور محمد عبد الغنى كريم على مقعد أعضاء فوق السن والدكتورة هبة عطية يس أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم والدكتور مايكل وجيه يوسف أخصائى جراحة عظام بمستشفى أسيوط العام تحت السن والدكتور أحمد حسين مرشح منطقة جنوب الصعيد تحت السن.

كما يخوض الدكتور مدحت سالم الانتخابات على مقعد النقيب الفرعى فى أسيوط، وكانت نقابة الاطباء قد أعلنت فتح باب الترشح يوم السبت 20 يونيو الماضى وأغلقته يوم 30 من نفس الشهر.



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