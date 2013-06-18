مستشار وزير الأوقاف مادحا مرسي: مصر لم تر مثلك.. وأعداء النجاح موجودن في كل زمان ومكان

كتب : وائل فايز منذ 8 دقائق

امتدح الشيخ أحمد هليل مستشار وزير الأوقاف ومدير الإرشاد الديني بالوزارة، الرئيس محمد مرسي قائلا: لم تر مصر مثلك وطنية وصدقا وأمانة، بذلت وما زلت تبذل، قدمت وما زلت تقدم، ما يحدث أكبر دليل على نجاحك، فأعداء النجاح موجودن في كل زمان ومكان.

وأضاف هليل، في تدوينه له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أبشر بحب الله وحب رسوله وحب المصريين، معك إلى أخر المشوار بأنفسنا واموالنا وجهدنا وقبل ذلك بحبنا.

وأكد هليل أنه كلما كتب في حب مصر وجهد الرئيس يتلقي اتصالات تنصحه بعدم الكتابة في هذه الموضوعات والتركيز في الدين أفضل، مؤكدا ان تدويناته كلها دين، فحب الوطن والدفاع عنه دين، وحب الحاكم المسلم المحترم والدعاء له دين، والدفاع عن الوطن ضد الفساد والمفسدين دين والرد على سفهاء القوم وبيان كذبهم وزورهم دين، فالإسلام دين شامل وليس محصورا في بعض الأمور كما يريد له البعض.