بالصور.. إقبال متزايد على انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة

شهدت منذ قليل نقابة الأطباء بالبحيرة إقبالا متزايدا من الأعضاء للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى، تحت إشراف قضائى برئاسة المستشارين وليد الطويل ومحمد جبريل.

وتقدم على منصب نقيب الأطباء 7 مرشحين، وهم "محمد إبراهيم نعمة الله ومحمد شوقى فوزى منيسى". وكيلى وزارة الصحة السابقين وطلعت عبد الحميد القمرى، وأحمد محمد مصطفى زغلول، ومحمد الحسن إبراهيم حسن، وعادل محمد المغربى، وطلبة عبد الباسط هواش.

أما على مقاعد العضوية فوق 15 عاما، تقدم 7 أطباء، وهم "محمد فضل بربش، أحمد السيد قطرى، السيد محمد غازى، عادل محمد المغربى، طلبة عبد الباسط هواش، يحيى عبد الحميد زيدان، محمد مرسى محمد"، بينما تقدم على مقاعد العضوية تحت 15 عاما 8 أطباء، وهم "حنان محمد حسين عبد الباسط، محمد أحمد عمارة، محمد على سعيد، محمد سيف عبد الوكيل فرج الله، وهيثم عبد الشافى الكفراوى، ضحى عبد العزيز أيوب، وليد على عبد المجيد على، أحمد رؤوف عبد الحليم نوار".

يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالبحيرة 8856 عضوا لهم الحق فى التصويت.



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