بالصور.. نقابة الصيادلة بالقليوبية تنظم محاضرات حول تطبيق اليقظة الدوائية

نظمت نقابة الصيادلة بالقليوبية محاضرات ودورات عن اليقظة الدوائية بالتعاون مع مركز اليقظة الدوائية بالقاهرة بحضور ما يزيد على 160 صيدليا وبعض أعضاء مجالس النقابة.

ومن جانبه قال الدكتور بكري سعيد المتحدث باسم نقابة الصيادلة بالقليوبية بان الدورات استهدفت تعريف المشاركين فيها بالتحديات الراهنة التى تواجه استمرار استخدام العقاقير على مدى طويل، مشيرا إن التميز المهني هو الدافع والمحرك والهدف الذي نسعى لتحقيقه لصيادلة القليوبية.

وأشار بكرى إلى أنه قد تم الرد على استفسارات الحضور بشأن صناعة الدواء والتعرف على الجديد فى مجال مراقبته كى يصل كل فرد فى نهاية البرنامج إلى المعرفة التامة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بأسس اليقظة الدوائية، مما سيكون له مردود إيجابى على الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المصرى، لافتا إلى أنه تم منح جميع المشاركين شهادات وأسطوانة بالمادة العلمية.

حضر الدورات كل من الدكتور ناصر باهي والدكتور أماني زغلول مدير إدارات التفتيش ببنها وكفر شكر وقليوب وشبرا وشبين القناطر ومديرو الصيدلة بمستشفى الرمد والحميات والصدر والجامعة وعدد من صيادلة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظة القليوبية.



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