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بالصور.. هدم عقارين مخالفين بحى الجمرك غرب الإسكندرية

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شن حى الجمرك حملة لإزالة العقارات المخالفة وذلك بناء على تعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بالقضاء على ظاهرة البناء المخالف وتحت إشراف اللواء مهندس خالد فوزى رئيس الحى.

حيث قامت إدارة المشروعات بالحى بحملة لإزالة فورية للعقارين رقم 14 بشارع مصطفى باشا العرب العقار مكون من دور أرضى وأول تم تسليم المقاول الدور الأول لإزالته وبدء المقاول فى التنفيذ والعقار رقم 2 حارة أبو الوفا من زاوية الوردانى والعقار مكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية تم التنفيذ بالدور الرابع وتم تسليم مقاول الهدم للعقارين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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