بالصور.. هدم عقارين مخالفين بحى الجمرك غرب الإسكندرية
شن حى الجمرك حملة لإزالة العقارات المخالفة وذلك بناء على تعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بالقضاء على ظاهرة البناء المخالف وتحت إشراف اللواء مهندس خالد فوزى رئيس الحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
حيث قامت إدارة المشروعات بالحى بحملة لإزالة فورية للعقارين رقم 14 بشارع مصطفى باشا العرب العقار مكون من دور أرضى وأول تم تسليم المقاول الدور الأول لإزالته وبدء المقاول فى التنفيذ والعقار رقم 2 حارة أبو الوفا من زاوية الوردانى والعقار مكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية تم التنفيذ بالدور الرابع وتم تسليم مقاول الهدم للعقارين.
>