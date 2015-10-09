وزير الأوقاف: مرتزقة داعش يهربون من أرض العرب بعد تخفيض التنظيم رواتبهم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابى المرتزقة الذين جاءوا من الشرق والغرب إلى المنطقة العربية يهربون الآن بعد أن خفض التنظيم رواتبهم، موضحا أن هذه العناصر لم تأت من أجل عقيدة أو دين ولكن جاءوا لهثاً خلف نساء يأسرونها أو أموال يحصلون عليها.

وتابع وزير الأوقاف أثناء أدائه خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين، "المرتزقة الذين يأتون إلى منطقتنا لكى يفسدون ويقتلون ويخربون ويعملون على التدمير عندما جفت منابع داعش وأمثالها من التنظيمات الإرهابية صاروا يرتدون ويهربون".

وأشار "جمعة"، إلى أن تنظيم داعش يقتل كل من يحاول الفكاك منه لأن من يدخل إليه باختياره لا يخرج منهم باختياره، مؤكدا أن هؤلاء الإرهابيين هم من شوهوا صورة الاسلام والجهاد والشهادة بزعمهم أنهم يجاهدون وهم أشد الناس جرما وخطرا.

وأضاف "جمعة"، "حينما تتحقق اللحمة بين أبناء الوطن ونكون على قلب رجل واحد لم ولن يستطيع أى عدو أن ينال منا، وحينما نقف بالمرصاد للخونة والعملاء ومن يدعمون الإرهاب فلن يستطيع عدو داخلى أو خارجى أن ينال منا".