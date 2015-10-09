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بالصور.. لأول مرة بمصر.. عرض أزياء لذوى القدرات الخاصة بمشاركة هشام عباس

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بالصور.. لأول مرة بمصر.. عرض أزياء لذوى القدرات الخاصة بمشاركة هشام عباس بالصور.. لأول مرة بمصر.. عرض أزياء لذوى القدرات الخاصة بمشاركة هشام عباس
نظمت مؤسسة صندوق الخير والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، حفل عرض أزياء لفتيات من ذوى القدرات الخاصة، بالإسكندرية، وقام بإحياء الحفل الفنان هشام عباس.

وأشار بيان صادر من مؤسسة صندوق الخير منذ قليل، إلى أن المؤسسة نظمت أول عرض أزياء خيرى من نوعه فى لذوى القدرات الخاصة، والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية مع أكبر عارضات أزياء بيت أزياء محمود غالى، و يوجه العائد لأنشطة المؤسسة ودعم الأبطال ذوى القدرات الخاص.

وقال الدكتور محمد على يوسف رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، إن الفنان هشام عباس تبرع بأجره كما قامت بتقديم الحفل الإعلامية إيمان الحصرى.

وأشار إلى أن الإعداد لهذا العرض استغرق شهرين كاملين من العمل المتواصل لتدريب الفتيات على العرض والحركة، ومواجهة الجمهور وأن المؤسسة تبرعت بقيمة تصميمات وتنفيذ فساتين الفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة والتى تم تنفيذها فى الإسكندرية تحت إشراف أعضاء المؤسسة.

وتقدم رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة بالشكر لكل من ساهم وشارك فى هذا الحفل الجميل، كما أقيم على هامش الاحتفالية عرض أزياء لأحد بيوت الأزياء من القاهرة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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