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لجنة انتخابات الأطباء: 850 أدلوا بأصواتهم من إجمالى 59 ألف عضو بالقاهرة

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لجنة انتخابات الأطباء: 850 أدلوا بأصواتهم من إجمالى 59 ألف عضو بالقاهرة لجنة انتخابات الأطباء: 850 أدلوا بأصواتهم من إجمالى 59 ألف عضو بالقاهرة
قال الدكتور رشوان شعبان رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إنه منذ فتح أبواب التصويت بالانتخابات فى الساعة التاسعة منذ صباح اليوم، بلجان النقابة الفرعية بالقاهرة أدلى نحو 850 طبيب فقط بأصواتهم، من إجمالى 59 ألف مقيد بجداول النقابة الفرعية بالقاهرة.

وكان الدكتور رشوان شعبان، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن المشاركة بالانتخابات ضعيفة جدا بالمحافظات، وأن نسبة المشاركة فى السنوات الماضية عادة ما تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

ويذكر أنه يتنافس على مقعد النقيب العام 10 أطباء هم: "أحمد رؤوف، أحمد رزق، أحمد شوشة، أمنية عبد الله فتحى، حسين خيرى، خالد سمير، شريف عبد الهادى، شريف عمر، وعلاء رفاعى، وعلى كامل"، ولأول مرة اختفاء مرشحى الإخوان من المنافسة بعد انسحاب أعضائها من المشاركة باجتماعات المجلس منذ ما يقرب من عامين.

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مصر 365