هولاند: فوز تونس بجائزة نوبل يكرس نجاح الانتقال الديمقراطي

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، أن منح جائزة نوبل للسلام للوساطة الرباعية التي أدت الى الحوار الوطني في تونس “يكرس نجاح الانتقال الديموقراطي” في هذا البلد.

وقال هولاند إن جائزة “نوبل تكرس نجاح الانتقال الديموقراطي في تونس”. وأضاف أن “اوروبا والعالم ينبغي ألا يكتفيا ببساطة بمنح جائزة، بل إعطاء اهمية للمساعدات الواجب تقديمها إلى تونس”.

وفي السياق نفسه، قال مسؤولون من رباعي الحوار الوطني في تونس اليوم الجمعة “إن الفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام هو رسالة أمل للمنطقة العربية وإن الحوار يتعين ان يكون بالكلمات وليس بالسلاح”.

وأشرف الاتحاد العام التونسي للشغل مع اتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان على الحوار في نهاية 2014، الذي أفضى لاتفاق تخلت بموجبه حركة النهضة الاسلامية عن الحكم لحكومة كفاءات غير سياسية سلمت الحكم بدورها بعد انتخابات حرة في نهاية 2014.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي الذي رعى الحوار بين الفرقاء الإسلاميين والعلمانيين في تونس “هذه رسالة أمل للمنطقة بأن الحوار يمكن ان يؤدي للطريق الصحيح وهو رسالة بأن التوافق يكون بالحوار وليس بالسلاح”.

رويترز