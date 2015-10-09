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مرشحة بـ"النور" عن خلع النقاب: الجائع يجذبه اللحم المكشوف ورائحته النفاذة

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مرشحة بـ"النور" عن خلع النقاب: الجائع يجذبه اللحم المكشوف ورائحته النفاذة مرشحة بـ"النور" عن خلع النقاب: الجائع يجذبه اللحم المكشوف ورائحته النفاذة
قالت فوزية خليل مرشحة حزب النور على قائمة غرب الدلتا، إنه يوجد دعوات مناهضة للنقاب داخل ، مضيفة "فإننى أرى أن ارتداء النقاب حرية مطلقة لمن تختاره كما هى حرية من تختار السفور، وهذه الحرية يضمنها الدستور للجميع".

وقالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "كما أن النقاب وإن شكل ضررا للبعض كما يدعون فإن السفور يشكل ضررا بليغا، حيث يفسد التربية التى ينشأ عليها الأبناء بالبيت"، مضيفة "النقاب ليس عادة دخيلة على مصر من الخليج بل هو الزى الرسمى لملايين المصريات البدويات منذ آلاف السنين".

وأضافت "القول بأن النقاب يجلب التحرش هو قلب للحقائق وما يرتضيه العقل والمنطق، حيث إن الجائع يجذبه اللحم المكشوف ورائحته النفاذة".

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