حيدر بغدادى: عز سيعود لسباق الانتخابات.. ويؤكد: يسعى لفتح صفحة جديدة

قال البرلمانى السابق حيدر بغدادى إنه لا يوجد نص قانونى لاستبعاد المهندس أحمد عز من سباق الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه يثق فى عودة عز لسباق الانتخابات عندما ينظر الأمر أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف بغدادى اليوم الجمعة فى بيان له، أن عز عرض التبرع بنصف ثروته لصالح مصر، مؤكدا أن المهندس أحمد عز يسعى لفتح صفحة جديدة مع الدولة ولابد من الاستفادة من عقليته الاقتصادية وعلينا إعلاء مصلحة الدولة دون تشخيص.

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