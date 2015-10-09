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وزير التعليم يقرر إعفاء طلاب رفح والشيخ زويد وحلايب وشلاتين من المصروفات

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وزير التعليم يقرر إعفاء طلاب رفح والشيخ زويد وحلايب وشلاتين من المصروفات وزير التعليم يقرر إعفاء طلاب رفح والشيخ زويد وحلايب وشلاتين من المصروفات
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا بإعفاء طلاب إدارتى رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2015/2016.

نص القرار على أن يتم اعفاء طلاب مدارس إدارتى رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتطبق عليهم ذات الأحكام المقررة لطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.

وفى سياق مختلف، استقبل الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أسعد عالم المدير الإقليمى لمجموعة البنك الدولى، وأميرة كاظم مسئول عمليات قطاع التعليم بالبنك؛ للتعرف على استراتيجية وسياسة ومساعدات البنك فيما يتعلق بقطاع التعليم.

حضر اللقاء الدكتور عماد الوسيمى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور صابر سليمان مستشار الوزير للتطوير والمشروعات التنموية للتعليم الفنى، والدكتورة نيرمين النعمانى منسق التعاون الدولى .

أكد الوزير أن الوزارة تدعم سياسات البنك الدولى فى دعم وإصلاح التعليم وخاصة فى مجال التعليم الفنى، وأنه سيتم تدعيم ما تم من عمل بين الوزارة والبنك ويتم استكمال البناء عليه، سواء فى مجالات تمويل التعليم، أوالطفولة المبكرة، أوالإصلاح المؤسسى، أو جودة التعليم والمهارات.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمى لمجموعة البنك الدولى أن محادثات اللقاءات السابقة بين البنك الدولى والسيد رئيس الجمهورية أكدت على دعم قطاع التعليم ورفع جودته فى المهارات للخريجين ، والتركيز على سوق العمل وتأهيل الخريجين له، مشيرا إلى أن البنك يؤكد على رؤيته فى دعم قطاع التعليم فى بشكل متكامل من خلال الحلول غير التقليدية والمتكاملة.

وأشار إلى أن البنك الدولى قام بالتعاون مع التعليم الفنى بتطوير بعض البرامج التى تركز على ثلاثة محاور هى: دعم العدالة الاجتماعية، والإتاحة للتعليم بجودة عالية لكل المراحل، وخلق فرص عمل للخريجين بالتعاون مع القطاع الخاص والصناعة، ورفع مستوى حوكمة منظومة التعليم فى مصر وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عقد مؤتمر لمناقشة التحديات والأولويات الخاصة بقطاع التعليم وكيفية التغلب عليها فى ديسمبر المقبل، برعاية البنك الدولى والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بحضور كافة الأطراف المعنية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مؤتمرا خاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى فى كوريا الجنوبية لدراسة استراتيجيات ونماذج وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى ومشاركة الوزارة فى ذلك.

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http://www.youm7.com/story/2015/10/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2379694#.Vhed3vmqqko

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