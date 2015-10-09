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الكنيسة المصرية تعلن انفصال كنيسة بريطانيا الأرثوذكسية عنها

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الكنيسة المصرية تعلن انفصال كنيسة بريطانيا الأرثوذكسية عنها الكنيسة المصرية تعلن انفصال كنيسة بريطانيا الأرثوذكسية عنها
نشرت صفحة القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل بيانًا موقعًا من الأنبا انجيلوس الأسقف العام للأقباط بالمملكة المتحدة والأنبا سارافيم مطران مطران جلاستونبري بانجلترا، أكد فيه أن كنيسة بريطانيا الأرثوذكسية انفصلت عن الكنيسة القبطية المصرية.

وجاء فى البيان : تواجدت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية (COC) في بريطانيا منذ الستينات وعبر خدمتها أصبحت معروفة للكنيسة البريطانية بالجزر البريطانية (BOCBI). نتيجة لذلك، في عام 1994 تقدمت BOCBI لـCOC بهدف أن تصبح جزءا من البطريركية القبطية الأرثوذوكسية بالإسكندرية، وعند القبول والاتفاق على هذه العلاقة الجديدة تم توقيع بروتوكول في عام 1994 حين أصبحت BOCBI جزء كامل وفعال من البطريركية.

وأضاف البيان: بنفس هذه الروح التي ظهر بها هذا الانضمام إلى الوجود بطلب من BOCBI
> في عام 1994 فقد تم الاتفاق الآن - مرة أخرى بناء على طلب BOCBI أن تعود BOCBI إلى وضعها قبل 1994 تحقيقا لما تراه مهمتها الحالية في ضوء التطورات والتغيرات الديناميكية في الشرق الأوسط وبريطانيا.

واختتم : سوف نستمر فى الصلاة لمجتمعاتنا وكهنتنا وشعبنا أن يعيشوا ويتمموا فعليا شهادتهم في بريطانيا وخدمة مجتمعهم الأكبر في وقت تكون الشهادة المسيحية ضرورية

كان اليوم السابع، قد نشر أمس خبرًا أكدت فيه صحة ما تداول عن أخبار انفصال الكنيسة.


>- الكنيسة القبطية ببريطانيا تعلن انفصالها عن الكنيسة المصرية
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