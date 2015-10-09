جابر نصار: لا مساس بحقوق عضوات هيئة التدريس الرافضات لخلع النقاب

أكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه لا مساس بأى حقوق وظيفية أو مادية لعضوات التدريس المنتقبات، اللآتى يرفضن خلع النقاب، مشدداً على أنه سيتم فقط منعهن من دخول المحاضرات.

وكشف "نصار"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة ستتواصل مع مجالس الأقسام العلمية المختصة للنظر فى المواد التى لا تقتضى رفع التواصل ورفع النقاب أثناء التدريس، لكى يقوموا بتدريسها وهن يرتدين النقاب.

وأضاف "نصار"، "لا عقوبات نهائيا على أى عضو تدريس منتقبة، والجامعة ستبحث مع الأقسام العلمية المهام التى سيتم تكليفهم بها".