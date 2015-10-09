«إيفونا»: سأقاتل من أجل الأهلي وجماهيره

أعرب الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم فريق الأهلي، عن أسفه بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام أورلاندو بايرتس، والخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إيفونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “أول شيء أخبرني به هيثم عرابي قبل الانضمام إلى الأهلي، هو أن الخسارة ليست في قاموس النادي والجماهير، لكن إذا حدث وخسرنا مباراة والجماهير تعرف أننا بذلنا جهدًا كبيرًا فهم سيقدرون ذلك، وهذا هو ما حدث ورأيته عقب هزيمة المباراة الماضية”.

> وأضاف ” جماهيرنا هي الأفضل، شكرًا لكم على الدعم، وسأقاتل دائمًا من أجل قميص النادي مع زملائي بالفريق”.

> ويستعد ماليك إيفونا، للمشاركة مع منتخب الجابون، في مباراته الودية أمام المنتخب التونسي، والتي تقام مساء اليوم، ثم العودة إلى الأهلي لملاقاة الزمالك في كأس السوبر.

انا سعيد اني اتيت للاهلي بفضل هيثم عرابي ومن الوارد الخساره في أي مباراة .. و انا بالفعل مرتاح مع زملائي في الفريق وهم لاعبين علي أعلي مستوي وجمهورنا بالفعل أفضل جمهور أشكر الجميع علي مساندتي وسنقاتل انا وزملائي للنجاح