أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«إيفونا»: سأقاتل من أجل الأهلي وجماهيره

Google+ Print

ايفونا

أعرب الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم فريق الأهلي، عن أسفه بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام أورلاندو بايرتس، والخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إيفونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “أول شيء أخبرني به هيثم عرابي قبل الانضمام إلى الأهلي، هو أن الخسارة ليست في قاموس النادي والجماهير، لكن إذا حدث وخسرنا مباراة والجماهير تعرف أننا بذلنا جهدًا كبيرًا فهم سيقدرون ذلك، وهذا هو ما حدث ورأيته عقب هزيمة المباراة الماضية”.
> وأضاف ” جماهيرنا هي الأفضل، شكرًا لكم على الدعم، وسأقاتل دائمًا من أجل قميص النادي مع زملائي بالفريق”.
> ويستعد ماليك إيفونا، للمشاركة مع منتخب الجابون، في مباراته الودية أمام التونسي، والتي تقام مساء اليوم، ثم العودة إلى الأهلي لملاقاة الزمالك في كأس السوبر.

12141763_1033436806739441_7081085644282072727_n (1)

انا سعيد اني اتيت للاهلي بفضل هيثم عرابي ومن الوارد الخساره في أي مباراة .. و انا بالفعل مرتاح مع زملائي في الفريق وهم لاعبين علي أعلي مستوي وجمهورنا بالفعل أفضل جمهور أشكر الجميع علي مساندتي وسنقاتل انا وزملائي للنجاح 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه