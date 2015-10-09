إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن قرب الخليل واستشهاد المنفذ

أصيب شرطي إسرائيلي إثر تعرضه للطعن من جانب مواطن فلسطيني في مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل، حسبما أعلن الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد.

وأصيب الشرطي بجروح طفيفة، بينما تعرض المهاجم لإطلاق نار أسفر عن استشهاده، حسبما أشار المتحدث الذي أوضح أن قوات الأمن طوقت المنطقة، نقلاً عن وكالة الأنباء الأسبانية.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الشاب حاول الاستيلاء على سلاح الجندي بعد طعنه، لكنه تعرض لإطلاق نار مباشر من الجنود ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وهذه هي العملية الثانية في أقل من ساعة بعد إصابة طالب بإحدى المدارس الدينية قبل ظهر اليوم الجمعة بجراح طفيفة بعملية طعن بشارع “شموئيل هنبي” بالقدس المحتلة ، وذكرت القناة العبرية العاشرة أن المصاب تعرض للطعن بأطرافه العليا فيما جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وجرى اعتقال المنفذ قريباً من المكان.