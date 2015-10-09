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اختبار دم بسيط يمكنه استبعاد الإصابة بالنوبات القلبية

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اختبار دم بسيط يمكنه استبعاد الإصابة بالنوبات القلبية اختبار دم بسيط يمكنه استبعاد الإصابة بالنوبات القلبية
كشف باحثون عن أن اختبار دم بسيط يمكن أن يستبعد النوبات القلبية فى المرضى الذين يشكون من آلام فى الصدر ويقلل بشكل كبير من دخول المستشفيات.

وقال الباحثون إن اختبار حساسية عالية يمكن أن يستبعد تشخيص النوبة القلبية فيما يقرب من ثلثى الأشخاص الذين يصلون فى أقسام الحوادث والطوارئ، وهو ما يعنى إمكانية عودته للمنزل دون الحاجة لدخول المستشفى.

ألم الصدر الحاد هو واحد من الأسباب الأكثر شيوعا لدخول المستشفيات وهى المسئولة عن مليون زائر لأقسام الطوارئ فى مستشفيات المملكة المتحدة، وفقا لدراسة نشرت فى دورية لانسيت الطبية.

ويقيس الاختبار بروتين يسمى "التروبونين" فى دم المريض، حيث إن انخفاض مستوياته يدل على أن تعرض المريض لخطر الإصابة بالنوبة القلبية خلال الـ 30 يوما القادمة "قليل للغاية".

وقال معد الدراسة الدكتور أنوب شاه من جامعة أدنبرة: "حتى الآن لم تكن هناك طرق سريعة لاستبعاد النوبات القلبية داخل قسم الطوارئ".

وأضاف: "على مدى العقدين الماضيين تضاعف ثلاث مرات عدد المقبولين فى المستشفيات بسبب آلام الصدر، والغالبية العظمى من هؤلاء المرضى الذين لا يعانون من أزمات قلبية".

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