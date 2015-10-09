دراسة سويدية: مكملات مضادات الأكسدة تسرع من انتشار الأورام السرطانية

نتائج جديدة وخطيرة نشرتها مؤخرًا الأبحاث الطبية الحديثة، حيث حذرت من الأضرار الصحية المحتملة الناجمة عن تناول المكملات الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة، والتى يتناولها الملايين من الأشخاص حول العالم.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من أكاديمية سالجرينيسكا السويدية إلى أن مضادات الأكسدة التى توجد فى صورة مكملات غذائية ترفع فرص الإصابة بالسرطان، وترفع معدلات انتشار سرطان الدم "ميلانوما" فى الجسم بمعدل الضعف.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الأبحاث السابقة أن مضادات الأكسدة تسرع انتشار سرطان الرئة، كما ربطت العديد من الأبحاث الطبية بين مضادات الأكسدة والسرطان.

وعلى الرغم من أن مضادات الأكسدة تساهم فى حماية الخلايا الصحية من الجذور الحرة الضارة، التى تسبب السرطان، إلا أن الدراسة أشارت أنها قد تحمى أيضًا الأورام وتساهم فى جعلها تنتشر بسرعة.

وأوصى الباحثون الأشخاص المصابين بالسرطان أو المعرضين لخطر الإصابة به أن يتوقفوا عن تناول كبسولات مضادات الأكسدة كى لا يتعرضوا لمخاطر صحية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Science Translational Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر أكتوبر الجارى.