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وكيل عبد الفضيل: فوجئت بخطوة فسخ الأهلي للتعاقد

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وكيل عبد الفضيل: فوجئت بخطوة فسخ الأهلي للتعاقد وكيل عبد الفضيل: فوجئت بخطوة فسخ الأهلي للتعاقد

مثلت خطوة قيام النادي الأهلي بفسخ تعاقد شريف عبد الفضيل مدافع الفريق مفاجأة كبيرة لوكيله وشقيقه نبيل عبد الفضيل.

وقال شقيق اللاعب"حتى الآن شريف عبد الفضيل لاعبًا بالأهلي، لم يتم إبلاغنا رسميًا بفسخ العقد، ولديه تدريب يوم السبت".

وأضاف عبر قناة "LTC"قائلا:"لم يتم إبلاغنا أيضًا بالأموال التي سيتم إيداعها في البنوك، فالأهلي ليس طرف الأزمة الآن، بل اتحاد الكرة الذي ننتظر منه حيثيات القرار وبناء عليه نحدد موقفنا".

وأوضح"في البداية تفاوضنا مع علاء عبد الصادق، وطلبنا الحصول على قيمة راتب موسمين، ولكن النادي الأهلي عرض إعارة شريف عبد الفضيل للمقاصة".

وأشار إلى أن لائحة الاتحاد الدولي تفيد بحصول اللاعب على باقي قيمة عقده في حالة الفسخ، أما لائحة الاتحاد المصري تنص على الحصول على الموسم الأول دون النظر إلى نسبة المشاركة 25%.

وأتم"لقد عرض علينا محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي هذه الخطوة، ولكنه لم يرد على اتصالاتنا، عبد الفضيل من المفترض أنه يلعب في أكبر أندية أفريقيا، فأين النظام أم أن الأمور تدار بعشوائية".

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