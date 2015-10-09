القيعي: الإعلان عن مدرب الأهلي خلال أسبوع .. وجوزيه في الحسبان

أكد عدلي القيعي المتحدث الإعلامي باسم الأهلي أن إدارة النادي جادة للغاية في التعاقد مع مدير فني له مواصفات فنية وشخصية متميزة.

وقال القيعي:"لا داعي للتسرع في اتخاذ القرار، لأن التفاوض مع المدربين الأجانب، به مستجدات يوميًا، والأهلي لا يحتاج حسم الملف قبل مباراة السوبر".

وأضاف"أتوقع أن يعلن عن اسم المدرب الجديد خلال 5 أيام أو أسبوع على الأكثر، حيث أن السمات الشخصية أهم كثيرًا من القدرات الفنية لمدرب الأهلي القادم".

وعن إغلاق باب المفاوضات مع مانويل جوزيه بعد تصريحات بعض مسئولي النادي، رد القيعي عبر قناة "LTC"قائلا:"لا تعليق على هذه التصريحات، لأن هناك أكثر من معلومة صادرة، وأنا خارج المطبخ حتى الآن".

وواصل"ساعة الجد، الأمور كلها في الحسبان، ولا توجد حلول مقفولة، فالأهلي جاد في التعاقد مع مدرب عالي ذو شخصية قوية، قادر على التعامل مع لاعبي الفريق الحاليين القادرين على استعادة أمجاد الأهلي بسهولة".

وأتم عدلي القيعي"التحريات عن المدير الفني القادم أهم كثيرًا من الCV".