إسرائيل تعتقل فلسطينى يشتبه فى تورطه بطعن مستوطنين فى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فلسطينى يشتبه فى تورطه بمحاولة طعن إسرائيليين فى القدس، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

على جانب آخر، غادر نحو مائتى فلسطينى قطاع غزة صباح اليوم الجمعة إلى القدس المحتلة عبر معبر "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إن 200 مواطن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما غادروا غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون "إيرز" الذى يعمل بشكل جزئى اليوم الجمعة.

- 200 فلسطينى يغادرون غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى

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