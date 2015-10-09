الإتحاد العام التونسى: فوز رباعى الحوار بنوبل للسلام رسالة أمل للمنطقة

أعربت كاسي كولمان فايف رئيسة لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة عن أملها أن يكون منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس بمثابة "إلهام لمن يعملون من أجل عمليات السلام" في العالم.

وذكرت اللجنة أنها تأمل، من خلال منح الجائزة هذا العام إلى رباعية الحوار الوطني في تونس، أن "تسهم في الحفاظ على الديمقراطية في تونس وأن تعطي الالهام لكل من يسعون لدفع السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي العالم".

وذكرت كولمان فايف أنه ليست متأكدة من الشخصية التي ستتسلم الجائزة باسم اللجنة، مضيفة أن لجنة نوبل لم تجر اتصالا هاتفيا مع الرباعية، ولكنها تواصلت معهم بطريقة أخرى".

فى سياق متصل قال مسئولون من رباعي الحوار الوطني في تونس لرويترز يوم الجمعة إن الفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام هو رسالة أمل للمنطقة العربية وإن الحوار يتعين ان يكون بالكلمات وليس بالسلاح.

وأشرف الاتحاد العام التونسي للشغل مع اتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان على الحوار في نهاية 2014 والذي أفضى لاتفاق تخلت بموجبه حركة النهضة الاسلامية عن الحكم لحكومة كفاءات غير سياسية سلمت الحكم بدورها بعد انتخابات حرة في نهاية 2014.

وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام للشغل الذي رعى الحوار بين الفرقاء الاسلاميين والعلمانيين في تونس لرويترز "هذه رسالة أمل للمنطقة بان الحوار يمكن ان يؤدي للطريق الصحيح وهو رسالة بان التوافق يكون بالحوار وليس بالسلاح".

>فيما رحبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بفوز رباعي الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام ووصفت الأمر بأنه دفعة للنشطاء الذين يقودون جهود السلام.

وقال أحمد فوزي كبير المتحدثين باسم المنظمة الدولية في جنيف في إفادة صحفية مقتضبة "نحتاج إلى مجتمع مدني لمساعدتنا على دفع عمليات السلام قدما."

وأضاف "هذا مثال رائع، أعتقد أن تونس إحدى الدول العربية التي أبلت بلاء حسنا منذ ما يعرف بالربيع العربي والانتفاضات في هذا الجزء من العالم.

>