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رئيسة لجنة نوبل للسلام: جائزة "تونس" رسالة بإمكانية عمل الجميع لمصلحة بلدهم

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رئيسة لجنة نوبل للسلام: جائزة "تونس" رسالة بإمكانية عمل الجميع لمصلحة بلدهم رئيسة لجنة نوبل للسلام: جائزة "تونس" رسالة بإمكانية عمل الجميع لمصلحة بلدهم
قالت كايسى كولمان فايف رئيسة لجنة نوبل للسلام، إنها تأمل أن تكون جائزة نوبل للسلام المقدمة لرباعية الحوار الوطنى التونسى بمثابة إلهام لإدراك أنه من الممكن العمل معا برغم الاختلافات.

وأضافت فى إجابتها على سؤال فى مؤتمر صحفى عما إذا كانت الجائزة سيكون لها تأثيرا إيجابيا على دول الربيع العربى التى لم تلق نجاحا مماثلا لذلك الذى حققته تونس؟ أن الجائزة تؤكد إمكانية انخراط الإسلاميين والعلمانيين فى حركات سياسية بمساعدة المجتمع المدنى التونسى، وهذا يصب فى مصلحة الجميع.

وكانت كولمان قد أكدت أثناء تقديمها الجائزة أنها بمثابة "تشجيع للشعب التونسى".

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