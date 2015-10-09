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مدرب أورلاندو السابق: الأهلي والزمالك أرادا التعاقد معي

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مدرب أورلاندو السابق: الأهلي والزمالك أرادا التعاقد معي مدرب أورلاندو السابق: الأهلي والزمالك أرادا التعاقد معي

قال روجر دي سا مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السابق إن ناديي الأهلي والزمالك فاوضاه لتولي تدريبهما في الماضي.

وصرح مدرب أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي "تحدثت مع مسؤولي الأهلي والزمالك في السابق".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة (كيك أوف) الجنوب إفريقية "كنت سعيدا عندما علمت برغبة هذه الأندية في التعاقد معي لكنني قلت شكرا".

وأردف "ردي كان واضحا. أريد الاستمرار مع كيب تاون لأطول فترة ممكنة".

وقاد صاحب الـ51 عاما فريق أورلاندو لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 الذي حسمه الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

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