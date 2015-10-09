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القيعي: سأعود لقناة الأهلي لـ ' الدفاع عن حقوق النادي '

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القيعي: سأعود لقناة الأهلي لـ ' الدفاع عن حقوق النادي ' القيعي: سأعود لقناة الأهلي لـ ' الدفاع عن حقوق النادي '

أعلن عدلي القيعي المتحدث الإعلامي للأهلي أن برنامجه التليفزيوني "ملك وكتابة" سيذاع مجددًا على قناة النادي في الفترة القادمة.

وأوضح القيعي "أحد الأسباب التي جعلتني متحمسًا لهذا المنصب، أنني حصلت على وعد من رئيس النادي بعودة البرنامج مرة أخرى".

وأضاف عبر قناة (LTC) "البرنامج كان يدافع عن حقوق النادي، ويخلق حالة جدلية بموضوعية، وليست خناقة".

وتابع: "البرنامج آلية ستساعد النادي الأهلي كثيرًا".

وأتم القيعي: "الخطة تتضمن أيضًا 3 برامج أخرى بالقناة تخدم مصالح النادي الأهلي، لأن الموجود حاليًا جيد، ولكنه لا يكفي".

وكان عدلي القيعي يقدم برنامج "ملك وكتابة" مع الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي مرتين أسبوعيًا يومي الاثنين والخميس لمدة 3 ساعات.

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