فادي قطايا:مكياج نانسي طبيعي وأحب العمل مع نجوى كرم

دبي. آمال منذر

البشرة الصافية الطبيعية الخالية من التجاعيد، حلم النساء الأبدي؛ لذا نراهن دائمات البحث عن مستحضرات الماكياج الجديدة لإخفاء عيوب البشرة والظهور بمظهر جذاب، وقد التقت «سيدتي» خبير المكياج اللبناني، فادي قطايا، الذي حضر إلى دبي بمناسبة إطلاق MAKE UP FOR EVER، كريم الأساس الجديد الخاص بها «ألترا إتش دي»Ultra High Definition، وبعد أن عمل فادي قطايا مع الفنانات المعروفات، مثل نانسي عجرم، التي مازال يعمل معها حتى الآن، ونوال الكويتية، ويارا، وآمال ماهر، وإيلين خلف، وكارول سماحة، وغيرهن، يقدم لقارئات «سيدتي» هنا تجربته ونصائحه في اختيار كريم الأساس المناسب، وكذلك يتحدث عن طريقته في وضع المكياج.

ما هي تجربتك مع كريم الأساس الجديد؟

كريم الأساس الجديد، ألترا إتش دي، السائل والجامد، أحدث ثورة في التجميل، ونحن خبراء التجميل، هاجسنا البحث عن أساس يوضع على الوجه يغطي العيوب ويختفي بالبشرة ويتناغم معها، بحيث تبدو طبيعية ولا طبقات مكياج فيها.

وكما نعرف في الشرق الأوسط، هناك أنواع بشرة بحاجة لمزيد من التغطية، ويمكن معالجة الأمر مع الألترا إتش دي السميكة- stick الذي يمكن كذلك أن يستخدم كخافي عيوب إذا ما أخذنا الدرجة الفاتحة منه، ويوضع في المناطق التي نريد إظهارها مضيئة، وللماكياج اليومي، يمكن استخدام الألترا إتش دي السائل، والذي يعطي تغطية خفيفة شفافة وجميلة.

ما هو التكنيك الذي تتبعه؟

أنا أحب استخدام الفراشي، وأضع كريم الأساس بالفرشاة، وأجد النتيجة جميلة، أما الخطوات التي أقوم بها؛ فهي كالتالي:

1- أنظر أي نوع كريم أساس تحتاجه السيدة، وما نوع بشرتها.

2- أقوم وحسب لون البشرة، بوضع المصحح، وقد يكون أصفر أو بيج أو زهرياً.

3- أطبق كريم الأساس على مرحلتين، الأولى رش الإسبراي على الوجه، وإذا كانت البشرة بحاجة لتغطية أكثر، أستعمل كريم الأساس السميك، وأستخدمه للتحديد وفي الأماكن التي تحتاج ذلك وبدرجة فاتحة تناسب البشرة، بينما أستعمل كريم الأساس الفاتح كخافي عيوب في الأماكن التي أريد إضاءتها.

4- أمزج طبقة خفيفة من كريم الأساس السائل، وأفردها على الوجه لتظهر البشرة متجانسة وبلا طبقات.

هل فعلاً، المكياج يؤذي الوجه مع الاستخدام الكثيف والطويل؟

لست مع هذه الفكرة؛ لأن كل المنتجات الآن أصبحت تصنع بطريقة لا تؤذي الوجه، وتحوي فيتامينات لتغذية البشرة، ومن المهم لمن تضع مكياجاً بشكل كبير، القيام بجلسات عناية بالبشرة أكثر، وأجد أنه إذا كانت البشرة جيدة، يمكن عدم وضع كريم الأساس، وعلى السيدات اللاتي يتعرضن للكاميرا، الاهتمام أكثر ببشرتهن، بغض النظر عن المنتج المستخدم.

نانسي جميلة حتى بدون مكياج؛ فما البصمة التي تركتها في مكياجها؟

نانسي جميلة وروحها حلوة وتضع ماكياجاً؛ بل قد تضعه أكثر من غيرها، لكن البصمة الخاصة بنا، أن بشرتها تظهر طبيعية وكأنها بدون مكياج.

من هي الفنانة التي تحب أن تعمل معها؟

أحب شيرين عبدالوهاب كثيراً وأجد متعة في التعاون معها وقد سبق وعملت معها، ولكن الفنانة التي لم أعمل معها بعد وأحب أن نعمل سوياً هي نجوى كرم.

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