قد تعتقدين أن تجفيف شعرك من الأمور السهلة التي تعتمد على فرك شعرك بالمنشفة فور خروجك من الحمام ليصبح شعرك جافاً وفي أحسن حالة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، فبعد تجفيف شعرك بهذه الطريقة ستعم الفوضى على شعرك، وبالأخص في هذا الجو الحار، فضلاً عن زيادة فرص تكسره وتقصفه نتيجة الفرك العنيف.

إليك الطريقة الصحيحة لتجفيف الشعر الأملس:

1. قومي بتجفيف شعرك بلطف بمنشفة ناعمة عن طريق الضغط برفق وليس الفرك، ثم استخدمي المجفف على الحرارة المنخفضة بعيداً عن شعرك لتتخلصي من كل الماء الموجود في شعرك.

2. إذا أصبح شعرك جافاً بنسبة 50% فيمكنك تمشيطه بمشط واسع للتخلص من تعقيدات الشعر.

3. ضعي واقي الشعر قبل استخدامك لمكواة الشعر لحمايته من الحرارة.

4. قد تحتاجين إلى بعض الارتفاع لشعرك، لذا قومي باستخدام بكرات الشعر على الجزء العلوي لشعرك واتركيها لدقائق لتحصلي على بعض الارتفاع الحيوي والطبيعي.