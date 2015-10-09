بالفيديو - تصفيات المونديال.. كولومبيا تصعق بيرو وفنزويلا تسقط أمام باراجواي

(إفي): استهل منتخب كولومبيا مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بفوز مهم على ضيفه بيرو بهدفين دون رد.

وسجل هدفي اللقاء مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي تيوفيلو جوتيريز في الدقيقة 36 قبل أن يسجل ايديون كاردونا هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في المباراة التي أقيمت على ملعب متروبوليتنانو في بارانكيا وسط أجواء حارة.

وحقق منتخب (لوس كافيتيروس) أول ثلاث نقاط له في التصفيات بينما تجمد رصيد بيرو خاليا من النقاط.

وغاب عن اللقاء نجم المنتخب الكولومبي وفريق ريال مدريد الإسباني خاميس رودريجيز بداعي الإصابة التي ستبعده أيضا عن المباراة المقبلة في التصفيات.

ومن المقرر أن تحل كولومبيا ضيفة على أوروجواي في مباراة صعبة في 13 أكتوبر الجاري، بينما تستضيف بيرو منتخب تشيلي في اليوم التالي.

وفي التصفيات نفسها نجح منتخب باراجواي في التغلب على المضيف فنزويلا بهدف دون رد سجله لاعب الوسط خوليو جونزاليس في الدقيقة 85.

وستسضيف باراجواي منتخب الأرجنتين الذي خسر على ملعبه بهدفين دون رد أمام الإكوادور يوم الأربعاء المقبل فيما ستحل فنزويلا ضيفة على البرازيل في الجولة ذاتها.

شاهد هدفي مباراة كولومبيا وبيرو.

شاهد هدف مباراة فنزويلا وباراجواي.