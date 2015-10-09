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بعد تأهل البرتغال.. رونالدو: التصفيات كانت صعبة والمدرب أراحنا باستعادة ذوي الخبرة

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بعد تأهل البرتغال.. رونالدو: التصفيات كانت صعبة والمدرب أراحنا باستعادة ذوي الخبرة بعد تأهل البرتغال.. رونالدو: التصفيات كانت صعبة والمدرب أراحنا باستعادة ذوي الخبرة

(إفي): أعرب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو اليوم الخميس عن سعادته بتأهل منتخب بلاده لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، مشيرا إلى أن "التصفيات كانت صعبة".

وقال رونالدو للتليفزيون البرتغالي عقب اللقاء "كانت مرحلة تصفيات صعبة. بدأنا بشكل سيء، لكننا أنهيناها بصورة طيبة"، رغم أنه لم يسجل أهدافا خلال الفوز على منتخب الدنمارك 1-0.

كما أشاد نجم فريق ريال مدريد الإسباني بمدربه في فرناندو سانتوس الذي تولى المسئولية قبل عام خلفا للمدرب السابق باولو بينتو.

وأوضح الدون "وصوله جعلنا نشعر بالراحة، استعاد عدد من اللاعبين كنا نفتقد جهودهم"، في إشارة إلى عودة لاعبين مخضرمين مثل تياجو مينديش وريكاردو كارفاليو لارتداء قميص منتخب البرتغال.

وبفوزه اليوم، يتصدر المنتخب البرتغالي اليوم صدارة مجموعته التاسعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 في فرنسا، حيث جمع 18 نقطة من سبع مباريات ليتأهل بشكل مباشر، يليه كل من منتخب الدنمارك ثم ألبانيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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