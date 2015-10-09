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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل «حسين همداني» على يد داعش

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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل «حسين همداني» على يد داعش الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل «حسين همداني» على يد داعش

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الجمعة، إن جنرالا في الحرس قتل قرب حلب حيث كان يقدم المشورة للجيش السوري في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش.

وأوضح البيان أن الجنرال حسين همداني قتل في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وإيران الحليف الإقليمي الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد وتقدم دعما عسكريا واقتصاديا منذ نشوب الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات.

وهمداني جنرال مخضرم خاض الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 وتولى منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في 2005.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن مئات الجنود الإيرانيين وصلوا منذ أواخر سبتمبر أيلول للمشاركة في هجوم بري كبير مقرر في غرب وشمال غرب سوريا وذلك في أكبر انتشار للقوات الإيرانية حتى الآن.

لكن إيران تنفي وجود أي قوات عسكرية لها في سوريا.

 

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