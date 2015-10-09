جلسة صلح بين عائلتين بسبب لهو الأطفال تنتهى بمقتل شخصين فى دار السلام

شهدت منطقة دار السلام مشاجرة عنيفة بين أفراد عائلتين، اجتمعتا على إحدى المقاهى لإتمام جلسة صلح بينهما عقب تشاجرهما منذ أيام بسبب لهو الأطفال، إلا أن جلسة الصلح لم تكتمل ونشبت مشادات بينهما تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل اثنين من الطرفين، وتم ضبط طرفى المشاجرة وإحالتهما للنيابة لتولى التحقيق.

كان تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا بوجود مشاجرة بشارع المنيل، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من "إسلام ع ا" 22 سنة عجلاتى، و"علاء الدين ح ع" 50 سنة صاحب مكتب توريدات، و"مختار ح أ" 47 سنة سائق، وضم الطرف الثانى كلا من "أحمد ع م" 27 سنة حاصل على دبلوم تجارة، ، وشقيقه "محمد" 32 سنة مشرف بسنتر تعليمى.

ومن خلال التحريات تبين أن طرفى المشاجرة سبق وأن تشاجرا منذ أيام فيما بينهما بسبب لهو الأطفال، وتم ضبط طرفى المشاجرة وقتها وإحالتهما للنيابة، إلا أنهما تقابلا مرة أخرى على إحدى المقاهى لإتمام الصلح بينهما، ولكن الصلح لم يكتمل ووقعت مشادات بينهما خلال الجلسة وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الرابع محدثًا إصابته بجرح نافذ بالصدر وهو ما أدى لوفاته فى الحال، الأمر الذى دفع شقيق المتوفى الخامس إلى التعدى على الأول وإحداث إصابته بجرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى وطعنه بالساعد الأيسر وجرح قطعى بالرأس، وتوفى متأثرا بإصابته.

وعلى الفور تمكن رجال مباحث القسم من القبض على باقى المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات، وتم تحرير محضر رقم 13588 لسنة 2015، جنح القسم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة لمباشرة التحقيق.