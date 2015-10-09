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دجال يقتل فتاة ضربا بـ"عصا" بزعم إخراج الجن من جسدها فى الإسكندرية

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دجال يقتل فتاة ضربا بـ"عصا" بزعم إخراج الجن من جسدها فى الإسكندرية دجال يقتل فتاة ضربا بـ"عصا" بزعم إخراج الجن من جسدها فى الإسكندرية
قام دجال بمنطقة غرب الإسكندرية بالاعتداء بالضرب على ربة منزل ظن أهلها وجود جن داخل جسدها فاستعانوا به، فقام بقراءة بعض آيات القرآن، ثم حمل عصا غليظة وظل يعتدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حاجزى مساعد وزير الداخلية بلاغاً من مستشفى برج العرب المركزى بوصول "شيماء م ت" 27 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، مصابة بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتوفيت.

وبسؤال والدها "محمود ت م" 63 سنة عامل مقيم بذات العنوان، أقر بأن ابنته كانت تعالج من بعض الأمراض النفسية، فقام بإحضار أحد الدجالين يدعى "صالح م ح" 36 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم لعلاجها وأثناء ذلك قام بالتعدى عليها بالضرب بعصا، مدعيًا إصابتها بمس من الجان فشعرت بحالة إعياء وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، واتهمه بالتسبب فى وفاة ابنته.

وبمواجهة الأخير اعترف، وتحرر المحضر إدارى قسم برج العرب، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365