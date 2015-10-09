ضبط أردنى الجنسية بحوزته أقراص مخدرة فى محطة قطار أبوزعبل

تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط أردنى الجنسية وبحوزته أقراص مخدرة أثناء تواجده داخل محطة قطار أبوزعبل، أحيل المتهم للنيابة فأمرت بإخلاء سبيله بضمان مالى 700 جنيه، وإرسال حرز المواد المخدرة للمعمل الكيماوى لبيان نوعها والجدول المدرج بها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن المقدم حمادة عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز الخانكة، من ضبط "محمد ع.م" أردنى الجنسية" عاطل ومقيم دائرة المركز حال تواجده بمحطة قطار أبو زعبل – دائرة المركز وبحوزته 60 قرصا مخدرا وهاتف محمول ماركة نوكيا.

وبتفتيشه عثر على جواز سفر باسمه يحمل ينتهى فى 12/4/2014م وتبين أنه محكوم عليه هارب فى القضية رقم 16544 لسنة 2008 جنايات النزهة – مخدرات والمقيدة برقم 3321 لسنه 2008 كلى شرق القاهرة حصر 319 لسنة 2010م غيابيا بالحبس سنة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.