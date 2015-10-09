أمن القاهرة يلقى القبض على عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد

تمكن النقيب مهند الباجورى معاون مباحث قسم شرطة التجمع أول، من ضبط "محمد س إ" 38 سنة عاطل، ومقيم بمحافظة الجيزة، والمحكوم عليه فى قضية مخدرات، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكن النقيب حسين عسقلانى معاون مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "يحيى م ع " 22 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى قضية مخدرات، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههما وإحالتهما للنيابات المختصة لتولى التحقيق.
كما تمكن النقيب حسين عسقلانى معاون مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "يحيى م ع " 22 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى قضية مخدرات، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههما وإحالتهما للنيابات المختصة لتولى التحقيق.
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