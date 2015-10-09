أمن القاهرة يلقى القبض على عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد

تمكن النقيب مهند الباجورى معاون مباحث قسم شرطة التجمع أول، من ضبط "محمد س إ" 38 سنة عاطل، ومقيم بمحافظة الجيزة، والمحكوم عليه فى قضية مخدرات، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما تمكن النقيب حسين عسقلانى معاون مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "يحيى م ع " 22 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى قضية مخدرات، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههما وإحالتهما للنيابات المختصة لتولى التحقيق.

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