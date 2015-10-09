مصرع شخصين وإصابة طالب فى حوادث متفرقة بالقليوبية

لقى طالب ثانوى مصرعه فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بطوخ فى القليوبية، فيما اتهم والد المتوفى عاملين بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة مما تسبب فى مصرعه، تم نقل الجثة إلى المسشتفى وتولت النيابة التحقيق.

جاء ببيان لمديرية أمن القليوبية أن المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز طوخ تلقى بلاغا بمصرع بسام عماد حسانين 16 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى إثر إصابته بنزيف بالمخ.

وبسؤال والده عماد حسانين سليمان، أقر بأنه حال سير نجله بناحية محل إقامته اصطدمت به سيارة مجهولة ( فر قائدها هارباً بها عقب الحادث )، مما أدى لإصابته ووفاته، ثم عدل عن أقواله، واتهم كل من حاتم خيرى مرسى وشقيقه هانى بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك حال محاولتهما سرقة دراجة نارية كان يقودها نجله.

تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أنكر ذلك، وأضاف أنه بتاريخ الحادث كان المتوفى يقود دراجة نارية مسرعا بها فاصطدم بدراجة نارية أخرى كان يقودها شقيقه وليد خيرى مجند، الذى أصيب هو الآخر وتم نقله من مكان الحادث لمستشفى كوبرى القبة العسكرى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما لقى سائق مصرعه غرقا أثناء استحمامه فى مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتبين أنه أثناء قيام إسلام محمد إبراهيم سائق توك توك بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية أمام معدية الوحدة العربية – دائرة القسم جرفه التيار المائى ولقى مصرعه غرقا، تم انتشال الجثة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة ورد التقرير الطبى يفيد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتولت النيابة التحقيق.

فيما شهدت محطة السكة الحديد بشبلنجة ببنها إصابة طالب إثر اصطدام أحد القطارات بالقليوبية.

أكد بيان لمديرية أمن القليوبية أنه بالانتقال والفحص تبين إصابة "محمد رضا 20 سنة" طالب ومقيم بدائرة مركز بنها ببتر بالكعب الأيمن، وتم نقله لمستشفى بنها العام، وبالانتقال للمستشفى لسؤاله قامت أسرته بنقله لمستشفى قصر العينى بالقاهرة .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38 أحوال مركز بنها ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق .