أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط هارب من 336 حكم غرامة وإخوانى متهم فى قضية عنف بالإسكندرية

Google+ Print
سقوط هارب من 336 حكم غرامة وإخوانى متهم فى قضية عنف بالإسكندرية سقوط هارب من 336 حكم غرامة وإخوانى متهم فى قضية عنف بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، من ضبط "باسم م ف س" 53 سنة صاحب مصنع ملابس مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد "336" حكم غرامة بإجمالى مبلغ "23850 جنيهاً".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل بالتنسيق مع الأمن الوطنى من ضبط "عبد الرحمن س م م" سن 24 حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات مقيم دائرة القسم "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى" المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم مينا البصل "تظاهر وتحريض على العنف".

وتحرر المحضر رقم 7 أحوال القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365