سقوط هارب من 336 حكم غرامة وإخوانى متهم فى قضية عنف بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، من ضبط "باسم م ف س" 53 سنة صاحب مصنع ملابس مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد "336" حكم غرامة بإجمالى مبلغ "23850 جنيهاً".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل بالتنسيق مع الأمن الوطنى من ضبط "عبد الرحمن س م م" سن 24 حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات مقيم دائرة القسم "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى" المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم مينا البصل "تظاهر وتحريض على العنف".

وتحرر المحضر رقم 7 أحوال القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.