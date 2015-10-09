سقوط هارب من 336 حكم غرامة وإخوانى متهم فى قضية عنف بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، من ضبط "باسم م ف س" 53 سنة صاحب مصنع ملابس مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد "336" حكم غرامة بإجمالى مبلغ "23850 جنيهاً".إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل بالتنسيق مع الأمن الوطنى من ضبط "عبد الرحمن س م م" سن 24 حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات مقيم دائرة القسم "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى" المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم مينا البصل "تظاهر وتحريض على العنف".
وتحرر المحضر رقم 7 أحوال القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.