سائق يطلق النار على تاجر داخل محطة وقود لخلاف على أولوية الوقوف بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط سائق أطلق الرصاص على تاجر داخل محطة بنزين بالرملة مركز بنها، إثر نشوب مشاجرة بينهما على أولوية تموين السيارات، وتم نقل المصاب للمستشفى وفر المتهم هاربا وتولت النيابة التحقيق.

وذكر بيان لمديرية أمن القليوبية، أن المقدم أسامة ندا رئيس مباحث مركز بنها تلقى إخطارا من مستشفى بنها الجامعى بوصول غنيمى محمد غنيمى تاجر فراخ ومقيم الرملة دائرة المركز، مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وبالانتقال وسؤال المصاب أقر أمام المقدم أحمد كمال مفتش المباحث، أنه حال تواجده بمحطة وقود التعاون بالرملة بالسيارة قيادته رقم 3724 ق ن ب نصف نقل حدثت بينه وبين أحد قائدى السيارات السوزوكى (لا يتذكر أرقام لوحاتها المعدنية) مشادة كلامية بسبب أولوية تموين سيارتهما، قام على أثرها الأخير بإشهار سلاح نارى (طبنجة) وقام بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته وفر هارباً.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.