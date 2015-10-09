أمن الجيزة يضبط 15 قضية مخدرات ونصف طن سولارا مدعما و118 هاربا من أحكام

ووجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، استهدفت دائرتى (مركز شرطة كرداسة، قسم شرطة أول أكتوبر) لملاحقة حائزى السلاح والمخدرات والخارجين عن القانون والعناصر السياسية.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (15) قضية مخدرات و (10) قطع سلاح أبيض و (5) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا و (نصف طن ) من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية قتل وبحوزته (طبنجة، 5 طلقات من ذات العيار) وشخص انتحل صفة ضابط شرطة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته (طبنجة، 9 طلقات من ذات العيار) وتم تنفيذ (118) حكم قضائى متنوع (6 جناية، 90 جزئى، 22 مستأنف) .

كما تم ضبط تشكيل عصابى بمدينة 6 أكتوبر تخصص فى ارتكاب حواث السرقات بالإكراه مكون من (5) عاطلين وبحوزتهم (2 بندقية آلية إحداها مبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية، 11 خزينة، 331 طلقة نارية، سيارة ملاكى، 12 هاتف محمول، 7 شرائح محمول، 12 ألف جنيه)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (28) واقعة بنطاق مديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) .

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