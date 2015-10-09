أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الجيزة يضبط 15 قضية مخدرات ونصف طن سولارا مدعما و118 هاربا من أحكام

Google+ Print
أمن الجيزة يضبط 15 قضية مخدرات ونصف طن سولارا مدعما و118 هاربا من أحكام أمن الجيزة يضبط 15 قضية مخدرات ونصف طن سولارا مدعما و118 هاربا من أحكام
ووجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، استهدفت دائرتى (مركز شرطة كرداسة، قسم شرطة أول أكتوبر) لملاحقة حائزى السلاح والمخدرات والخارجين عن القانون والعناصر السياسية.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (15) قضية مخدرات و (10) قطع سلاح أبيض و (5) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا و (نصف طن ) من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية قتل وبحوزته (طبنجة، 5 طلقات من ذات العيار) وشخص انتحل صفة ضابط شرطة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته (طبنجة، 9 طلقات من ذات العيار) وتم تنفيذ (118) حكم قضائى متنوع (6 جناية، 90 جزئى، 22 مستأنف) .

كما تم ضبط تشكيل عصابى بمدينة 6 أكتوبر تخصص فى ارتكاب حواث السرقات بالإكراه مكون من (5) عاطلين وبحوزتهم (2 بندقية آلية إحداها مبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية، 11 خزينة، 331 طلقة نارية، سيارة ملاكى، 12 هاتف محمول، 7 شرائح محمول، 12 ألف جنيه)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (28) واقعة بنطاق مديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365