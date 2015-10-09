العثور على جثة شاب مذبوحا داخل زراعات إحدى قرى ملوى فى المنيا

عثر أهالى قرية قلبا التابعة لمكز ملوى بالمنيا على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات وبه آثار لـ17 طعنة بالظهر.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث، يفيد العثور على جثة شاب مذبوح ملقى وسط الزراعات بالقرب من قرية قلبا بملوى جنوب المحافظة.

بالانتقال، تبين أن الجثة لشاب يدعى محمد ج 23 سنة حاصل على ثانوية أزهرية ومقيم بقرية قلبا، وأنه عثر عليه مذبوحا وبه 17 طعنة بعد ساعة من اختطافه أثناء عودته من بندر ملوى مستقلا دراجته النارية، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

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