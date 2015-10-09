ضبط 10 أطنان مخللات داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مصنع مخللات بمدينة أبو المطامير لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط كمية وقدرها 10 أطنان مخلل مختلف الاشكال والأنواع، وتحرر المحضر 13636/2015 جنح مركز أبوالمطامير.