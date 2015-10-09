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سائق "توك توك" يتعدى جنسيا على عاملة كوافير معاقة فى الخانكة

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سائق "توك توك" يتعدى جنسيا على عاملة كوافير معاقة فى الخانكة سائق "توك توك" يتعدى جنسيا على عاملة كوافير معاقة فى الخانكة
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سائق توك توك، بتهمة اصطحاب عاملة كوافير من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى منزله عنوة وتعدى عليها جنسياً بعد أن احتسيا مشروب البيره سوياً.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة ببلاغ "سارة ه ف" عاملة كوافير من ذوى الاحتياجات الخاصة أنه حال عودتها من مستشفى الخانكة استقلت توك توك قيادة المدعو "جلال م ش" عامل كارتة لتوصيلها إلى محل إقامتها ولكنة اصطحبها عنوة داخل مسكنه وعاشرها جنسيا بعد أن احتسيا مشروب البيره سوياً.

تحرر محضر بالواقعة رقم 10311 إدارى مركز الخانكه لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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