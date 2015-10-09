إحباط محاولة عاطل سرقة محتويات سيارة المحامى العام لنيابات جنوب بنها

أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، محاولة عاطل سرقة محتويات سيارة المحامى العام لنيابات جنوب بنها حال توقفها أمام مبنى محكمة شبرا الخيمة.

تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وذكر بيان من مديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، أن اللواء سعيد شلبى مدير الأمن تلقى إخطارًا من العقيد حسن مكاوى نائب مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة.

وتبين للعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا أن الخدمة المعينة لتأمين باب محكمة شبرا الخيمة الخلفى شهدت محاولة شخص كسر زجاج الباب الخلفى للسيارة رقم 145 س ص د ماركة شيفروليه كروز المتوقفة خارج المحكمة، والخاصة بالمستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها بقصد سرقتها.

وانتقل الرائد محمد سرحان رئيس المباحث والنقيب محمد رفعت أبوسريع معاون المباحث، وتم ضبط المتهم، حيث تبين أنه يدعى "أحمد م س" عاطل السابق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة متنوعة وسرقة متجر وسلاح بدون ترخيص ونشل" آخرها القضية رقم 7860 جنح قسم الزاوية الحمراء أمن القاهرة لسنة 2015م "سرقة متجر".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة ما بداخل السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وجار تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21429 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م.