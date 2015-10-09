مصرع أمين شرطة فى حادث تصادم دراجة بخارية بأتوبيس فى القليوبية

لقى أمين شرطة مصرعه إثر حادث تصادم دراجة بخارية يستقلها بأتوبيس وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشرطة وتحرر المحضر رقم 17831 جنح مركز قليوب لسنة 2015م.. وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز قليوب تلقيه إخطارا من مستشفى قليوب العام بوصول المدعو إبراهيم سيد عبد السلام 35 سنة أمين شرطة من قوة إدارة قوات أمن القاهرة ومقيم دائرة مركز شبين القناطر مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وفقدان الوعى وتم تحويله لمستشفى الشرطه بالعجوزة وتوفى متأثراً بإصابته.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة المتوفى الدراجة النارية ملكه رقم م ب ص 6438 متوجهاً لعمله وأمام قرية رماده – دائرة المركز اصطدم به أتوبيس مجهول "فر قائده هارباً به عقب الحادث" مما أدى لإصابته التى أودت بحياته.

وبسؤال عم المتوفى المدعو جميل عبد السلام 48 سنة موظف ومقيم ذات العنوان أيد ذلك ولم يشتبه فى الحادث جنائياً، وأضاف أن الأتوبيس المتسبب فى وفاة نجل شقيقه تابع لشركة كائنة بناحية نوى – دائرة مركز شبين القناطر ملك المدعو أحمد سلام.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط الأتوبيس مرتكب الواقعة وقائده.