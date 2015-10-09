سقوط عناصر تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 103 تذاكر هيروين بدمنهور

تمكن قبل قليل، رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من "م ر س" عاطل ومقيم أبو الريش قسم دمنهور، و"أ ف إ" عاطل ومقيم مشتل كرم قسم دمنهور، و"س ع ج" ربة منزل ومقيمة شارع صلاح الدين قسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين فى ذلك السيارة رقم 86430 س أ م ماركة لادا حمراء اللون ومتخذين من مدينة دمنهور والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم، حيث تمكنت إحداها من ضبطهم وبحوزتهم السيارة المشار إليها (جارى فحصها)، وعدد (103) تذاكر لمسحوق الهيروين المخدر، سلاح أبيض مطواة قرن غزال، مبلغ مالى (650) جنيها، عدد 3 هواتف محمولة.

وأمام النقباء محمد سعيد جودة معاون أول المباحث وأحمد سلامة ومحمد عطا الله معاونى المباحث اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة للترويج، وتحرر المحضر رقم 15406/2015 جنايات قسم دمنهور .

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