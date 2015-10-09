إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى بطريق السخنة

استقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم الجمعة، 4 مصابين بكسور وجروح على خلفية تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى بطريق السخنة.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى أمام قرية سندبيتش بطريق السخنة البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة 4 وتوقف الطريق 15 دقيقة، بسبب الحادث حتى تم إعادته للعمل مرة أخرى برفع مخلفات الحادث.

وقال مصدر طبى فى تصريحات خاصة، إن المصابين فى حالة مستقرة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.