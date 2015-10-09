بالفيديو - تصفيات المونديال.. الأرجنتين بدون ميسي تسقط على ملعبها أمام الإكوادور

حقق منتخب الإكوادور انتصارا تاريخيا بفوزه على الأرجنتين التي افتقدت نجمها الأول ليونيل ميسي على ملعبها بهدفين مقابل لا شيء في تصفيات كأس العالم 2018.

ونجح الضيوف في تسجيل هدفين في دقيقتين مستغلين فشل منتخب الـ"ألباسيليسيتي" في تهديد مرماهم طوال المباراة التي سيطر على مجرياتها صاحب الأرض.

وسجل فريكسون إرازو الهدف الأول في الدقيقة 80 ثم ضاعف زميله فيليبي سايسيدو النتيجة بعد دقيقة واحدة لتحقق الإكوادور أفضل بداية في تصفيات المونديال لقارة أمريكا الجنوبية.

واستحوذ منتخب الأرجنتين - الذي تأثر بغياب قائده ميسي للإصابة - على الكرة معظم أوقات المباراة وفشل في هز شباك الخصم رغم تسديده 12 كرة على المرمى مقابل 8 للإكوادور.

وصرح لاعب وسط منتخب التانجو لوكاس بيليا عقب المباراة "افتقدنا لميسي واستعجلنا الوصول لمرمى الإكوادور".

وزادت متاعب الأرجنتين بخروج مهاجمها سيرجيو أجويرو مصابا في الشوط الأول الذي سيغيب على الأرجح عن المواجهة المقبلة في التصفيات نفسها ضد المضيف باراجواي الأربعاء المقبل.

وستستضيف الإكوادور فريق بوليفيا يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات.

شاهد الهدفين.