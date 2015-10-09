بالفيديو - تصفيات المونديال.. مدافعا أوروجواي يقودان الفريق لقهر بوليفيا على ملعبها

(إفي): افتتح منتخب أورجواي لكرة القدم شريط مبارياته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بفوز غال بهدفين نظيفين على حساب مضيفه منتخب بوليفيا الخميس.

وحملت ثنائية (السيليستي) توقيع كل من مدافعي الفريق مارتين كاسيريس (ق10) من بداية المباراة ودييجو جودين (ق69) من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء طرد المدافع البوليفي خاير توريكو في الدقيقة 71 من أحداث المباراة بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية في وجهه.

وبتلك النتيجة يحصد المنتخب الأوروجوائي أول ثلاث نقاط له في مشوار التأهل نحو مونديال الدب الروسي بينما يصبح المنتخب البوليفي بلا رصيد.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الأوروجواني نظيره الكولومبي في مواجهة صعبة بالعاصمة مونتفيديو يوم 13 أكتوبر الجاري، بينما سيخرج منتخب بوليفيا لمواجهة منتخب الإكوادور في نفس اليوم.

شاهد الهدفين.