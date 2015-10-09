نيويورك تايمز: أوباما غير مستعد لتصعيد الصراع فى سوريا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما غير مستعد للمخاطرة بتصعيد الصراع، وليس لديه استراتيجية لهزيمة تنظيم داعش.

كان الرئيس الأمريكى قد حدد نهجه فى التعامل مع الأزمات مثل الحرب الأهلية فى سوريا فى "الصبر الاستراتيجى والمثابرة"، لكن مع تدخل روسيا عسكريا بشن ضربات جوية، فإن ما وصفه أوباما بالصبر يبدو الآن لكثير من معارضيه شللا.

عدم وجود استراتيجية جديدة

>وأى كان اسمه، فإن مستشارى أوباما يقولون إنه لا يوجد ما يمكن أن يفعله لتغيير الوضع على المدى القصير. فهناك مقترحات بتنظيم اجتماعات خلال الأيام القادمة، إلا أن أوباما أوضح أنه غير مستعد لمواجهة الروس والمخاطرة بالتصعيد، كما أنه ليس لديه استراتيجية واسعة جديدة لحل الصراع أو هزيمة داعش.

وقال مايكل ماكفول، المستشار السابق بالبيت الأبيض والذى عمل سفيرا لدى روسيا قبل عودته لجامعة ستانفورد، إنه لا يوحد حل عند هذه المرحلة، وما سيفعلون هو احتواء الأمر.

وصفة لكارثة

>وتقول الصحيفة إن أوباما يرى أى اقتراحات بعمل أكثر قوة على أنها وصفة لكارثة. ويبحث مستشاروه عما إذا كان من الممكن فعل أى شىء لحماية حلفاء المعارضة السورية المستهدفين من قبل القوات الروسية، لكنهم غير مستعدين لتقديم أسلحة دفاعية لاستخدامها ضد الطائرات الروسية. ويعترف مستشارو أوباما أنهم ربما يكونوا قادرين على مساعدة حلفائهم على مواجهة القصف الروسى لكن بعد فوات الأوان.

وبدلا من ذلك، تتابع نيويورك تايمز، فإنهم تركوا فى مواجهة لغز سياسات الشرق الأوسط الذى يبدو أن تحريك كل جزء فيه للوصول إلى حل متماسك يصبح بعيد المنال بدرجة أكبر، فكل يوم يمر يوضح مدى عدم وضوح الخطوط، وهى النقطة التى تجلت مرة أخرى أمس الخميس عندما سقطت صواريخ كروز روسية موجهة لأهداف سورية على إيران.

أوباما ينتظر نتيجة التدخل الروسى

>ونتيجة لذلك، يقول مستشارو أوباما إن الرئيس الأمريكى قد ينتظر بشكل أساسى نتيجة التدخل الروسى.

وكان الرئيس وفريقه المحبطون من عدم قدرته على حل الأزمة خلال أكثر من أربع سنوات، قد أعربوا عن ثقة هادئة فى أن موسكو لن تكون بالتأكيد أكثر نجاحا.

وتستطرد الصحيفة قائلة: هذا لا يعنى أن أوباما لن يقوم بإجراء تغييرات تكتيكية على الأرض. بل إن إدارته تمضى قدما فى خطط لممارسة ضغوط جديدة على مدينة الرقة، عاصمة داعش الفعلية، وتقديم الذخائر وربما أسلحة لقوات المعارضة السورية وربما زيادة الضربات الجوية. لكن يظل غير واضح ما إذا كان هذا سيغير التوازن العام فى أرض المعركة. فمنذ بداية الحملة الجوية، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 7300 ضربة جوية فى سوريا والعراق، إلا أن داعش لا يزال يسيطر على مساحات واسعة فى كلا البلدين.



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