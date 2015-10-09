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مصرع 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا‎

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مصرع 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا‎ مصرع 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا‎

حادث سير

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، اثر تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي أمام قرية الترامسة بمركز قنا.
> تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا،  إشارة بوقوع تصادم بمركز قنا، كشفت التحريات وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل أمام قرية الترامسة مما أسفر عن مصرع كلا من ” عبد الحميد محمد حماد ” 54 سنة، و” بدوي حماد هاشم ” 56 سنة ،و” عمرو أحمد عبد الصبور ” 61 سنة، و” صلاح السيد جلال ” 60 سنة و جميعهم من مركز نجع حمادي من مستقلي السياري الأولى، وتم نقل الجثث لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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